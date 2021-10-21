شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث فى المدرسة.. أحدث إصدارات الأوقاف ضمن سلسلة "رؤية" للنشء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، صدور كتاب "يحدث فى المدرسة" الذى يعد أحدث إصدارات "رؤية" للنشء، وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الكتاب قدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها: "إن هذا الكتاب يعد أنموذجًا متميزًا في تقديم أسلوب سهل ميسر ومشوق معًا يأتي هذا الإصدار : "يحدث في المدرسة" في إطار سلسلة رؤية للنشء".

وتابع وزير الأوقاف فى تقديمه للكتاب: "يتناول ويعالج مجموعة من القيم والسلوكيات الهامة ، مُركزًا على القيم الإيجابية التي يجب ترسيخها وتعظيمها في نفوس أبنائنا وبناتنا سواء داخل المدرسة أم خارجها كالتعاون ، والعمل بروح الفريق ، وقيمة الوقت ، وفعل الخير ، ومساعدة المحتاج ، ومراعاة حق الجار والصديق ، كما يحذر من بعض الأدواء والصفات السلبية كالتنمر ، وأذى الآخرين . ويأتي الكتاب في أسلوب حواري مدعوم بالرسوم الموضحة بما يناسب طبيعة المرحلة العمرية التي يستهدفها ، مما يجعل منه إضافة إيجابية فكريًّا ، وثقافيًّا ، ومعرفيًّا ، وسلوكيًّا ، لمكتبة الطفل بصفة عامة وسلسلة رؤية للنشء بصفة خاصة".



