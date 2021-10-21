ضبط 192 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 192 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بمحافظات الإسكندرية ومطروح وأسيوط.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي) بالاشتراك مع مديريات أمن (الإسكندرية – مطروح – أسيوط) نشاط (عدة عناصر إجرامية ) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية .

كما تم ضبط (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫500 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وتم ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت1٫200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط .

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫635٫000) مليون وستمائة خمسة وثلاثون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.