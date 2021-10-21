ضبط كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص.

السيارة محملة بعدد 41 كرتونة تحتوى على ألعاب نارية "شماريخ" بإجمالى عدد (10250) قطعة قادماً من محافظة الفيوم متجهاً لمحافظة القاهرة، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للألعاب النارية بقصد الاتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف التواجد الأمني بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.