حادث الطريق الأوسطي.. النيابة تنتدب "فني مرور" لفحص السيارتين المتصادمتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تواصل نيابة أكتوبر أول إجراء تحقيقات موسعة في دهس سيارة نقل "تريلا" لـ ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة أكتوبر والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا.

وأجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث ثم انتقلت إلى مستشفى الشيخ زايد لمناظرة جثث الضحايا وإصدار تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث وسبب حدوثه كما انتدبت مهندس فني من المرور لفحص السيارتين وبيان سبب الحادث وما إذا كان بسبب انفجار إطار السيارة النقل أم سبب آخر.

تبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عبور السيارة النقل إلى الاتجاه الآخر في مقابل السيارة الميكروباص، الأمر الذي لم يستطيع سائق السيارة الميكروباص تفاديه.

وتبين اصطدام السيارة نقل "تريلا" بالميكروباص وجها بـ وجه وتهشم الميكروباص تماما.