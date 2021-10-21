ضبط 30 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم داخل مخزن دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ودون إتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي لجمهور المستهلكين مُستخدماً طلمبة ومسدس، وتم ضبط كمية قدرها (30000 لتر من المواد البترولية المُدعمة "سولار" داخل تنكات حديدية) مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تجميع السلع التموينية المدعمة .