دار وسكن مصر وجنة.. موعد طرح شقق جديدة لمتوسطي الدخل في أغلب المدن الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه من المتوقع أن يشهد النصف الأول من الشهر القادم طرح إعلانات لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، طبقًا لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات تليفزيونية، أن الوحدات التي سيتم طرحها ستكون في أغلب المدن الجديدة التي يوجد عليها إقبال، لافتة إلى أن عدد الشقق -لا بأس به- بتلك المشروعات.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على فرز الطلبات المقدمة ضمن الإعلان الأخير الذي أغلق باب التقديم فيه يوم 4 أكتوبر الجاري، لافتة إلى بدء العمل على الطلبات المستوفاة ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة متناقصة 3% لمدة 30 عامًا.

وتابعت أن الحد الأدنى لسعر وحدات منخفضي الدخل 310 آلاف جنيه، وتتراوح ما بين 450 ألف جنيه إلى 950 ألفًا لمتوسطي الدخل، مؤكدة على أن وحدات متوسطي الدخل ستكون جاهزة للتسليم بعد 3 سنوات.

وأوضحت أن بعض وحدات محدودي الدخل ستكون جاهزة للتسليم الفوري خلال شهر، مضيفة أن البنوك بدأت التعامل بمبادرة التمويل العقاري لوحدات أخرى غير مطروحة من الصندوق، مع أهمية استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة.