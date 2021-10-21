ملصق بالسعر وغرامة 2 مليون.. خطة حماية المستهلك للقضاء على أوفر برايس السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورود العديد من الشكاوى من حالات السيارات الجديدة.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات تليفزيونية، العديد من الرسائل للمواطنين في هذا الملف، على النحو التالي:

1- المعروض من السيارات في السوق المحلي والعالمي أصبح محدودًا.

2- ليس هناك سعر جبري لأي منتج لكنه يخضع للعرض والطلب بشكل حر ما دام المستهلك على علم بجودة المنتج.

3- اتخذنا قرارًا بإلزام التجار بضرورة وضع ملصق للسيارة يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، ونتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى خفض أسعار السيارات من خلال إعلان السعر الحقيقي لذلك سيتم التنافس حول ذلك السعر.

4- طالب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر سيارات يبيع بسعر غير المعلن في فاتورة البيع، لافتًا إلى أن هناك قرار آخر بإلزام أصحاب المعارض بإعلان تاريخ استلام السيارة في إيصال الحجز.

5- أعلن جهاز حماية المستهلك أنه بداية من 15 نوفمبر المقبل سيتم إلزام كافة معارض السيارات بوضع السعر الرسمي للسيارات المعروضة منعا للتلاعب أو البيع بسعر أعلى.

6- عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه أو مضاعفة قيمة المنتج محل المخالفة.

7- الإعلان عن سعر والبيع بسعر آخر يعتبر جريمة كبرى في حق المواطن وفي حالة وضع "أوفر برايس" على السيارة سيجبر المعرض على وضعه في الفاتورة وإثباته.

8- حجز السيارات يلغى في حال التأخير عن ميعاد التسليم، ويحق للمستهلك استرداد ما دفعه، مضافًا إليه قيمة الفائدة التي حددها البنك المركزي من تاريخ الحجز.. وفي حالة رفض المعرض الالتزام برد مبلغ الحجز فسيتم إحالة الأمر إلى النيابة بناء على رغبة المستهلك.

9- خلال العام الحالي تم استدعاء 73 حالة للسيارات بسبب وجود عيوب للصناعة، وألزمنا الوكيل بدفع 500 جنيه قيمة إيجارية لسيارة للمستهلك أو توفير سيارة بديلة لحين انتهاء إصلاح العطل.