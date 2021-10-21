شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: افتتاح 3500 حضانة جديدة فى قرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تنمية الطفولة المبكرة، الذى بدأ فى يونيو 2017 واستمر حتى أكتوبر الجارى، حيث تتعاون كل من وزارة التضامن الاجتماعى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" لتطبيق منهجية جديدة فى تنمية أطفال الحضانات فى الفئة العمرية تحت 4 سنوات وهى "التعليم من خلال اللعب" والذى يهدف إلى تطوير إدراك الأطفال وتعزيز مهاراتهم من خلال استخدام أدوات لعب صُنعت من مواد بيئية وتعتمد على تنمية التفكير والابداع لدى الأطفال وتنمية علاقاتهم بالمحيط الخارجى وببعضهم البعض.

وقد تم تجريب تلك المنهجية فى المرحلة الأولى من المشروع فى 50 حضانة فى خمس محافظات وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والقليوبية، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من برنامج تدريب مدربين ليصل إلى 400 ميسرة حضانة، وتقديم الدعم الفنى للعاملين بإدارات الأسرة والطفولة، وتنفيذ زيارة لليابان لتفقد المشروعات التى تنفذ نفس المنهجية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتبنى مشروع الطفولة المبكرة، ولديها رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام فى السنوات الأولى من عمر الأطفال، وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والتغذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح 3,500 حضانة جديدة فى قرى برنامج "حياة كريمة"، كما أن الوزارة انتهت من تطوير تسهيلات فى إجراءات ترخيص الحضانات فى إطار اللجنة التى وجه بتشكيلها السيد رئيس مجلس الوزراء لتسهيل تراخيص الحضانات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المرحلة الثانية من مشروع تنمية الطفولة المبكرة ستنطلق فى إبريل 2022، وستركز المرحلة القادمة على تطوير نظام مميكن للمتابعة والتقييم، وإجراء ربط شبكى بين جميع الحضانات ووزارة التضامن الاجتماعي، وتكثيف حملات التوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وبأثر إلحاق الأطفال بالحضانات على تحسين نموهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توعية الأهالى بسبل التربية الايجابية لأطفالهم.

من جانبه قال الخبير اليابانى تيتسو كاميتانى، كبير مستشارى المشروع من الجايكا، إن شراكة التعليم بين مصر واليابان والتى تم إطلاقها بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء اليابانى السابق آبى تهدف إلى تحسين بيئة التنشئة للأطفال قبل سن المدرسة وجعلها أكثر تفاعلية وابتكارية، وتعظيم تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب العاملين بالحضانات ومدهم بحقيبة تدريبات وأدوات فى مجال رعاية الأطفال والتعامل المتكامل معهم.

وأكد كاميتانى على توثيق التعاون مع منظمة "يونيسف" التى تعمل على تعزيز وتحسين منهجيات تنمية الطفولة المبكرة فى مصر لافتا إلى أن المرحلة الثانية دفى مشروع تنمية الطفولة المبكرة بالشراكة مع جايكا ستشمل إنشاء نظام إجراءات تشغيل مرقمنة، ومعايير متابعة قياسية، وسيكون ذلك معتمداً على التقدم الذى تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع، متمنياً أن تؤول الجهود المبذولة إلى تحقيق مستقبل مشرق لأطفال مصر.