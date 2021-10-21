شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: رفع الإشغالات من الشوارع البديلة خلال غلق شارع الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق التنسيق مع محافظة الجيزة لرفع الإشغالات من الشوارع البديلة لحركة مرور شارع الهرم ورفع كفاءته طوال فترة إغلاق لتنفيذ مشروع مترو الهرم، حيث سيكون الغلق جزئيا باستثناء مناطق بعض المحطات التى سيكون الغلق فيه كليا.

ويواصل تحالف شركات مصرية تنفيذ الجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع الممتد من حدائق الأشجار حتى محطة المساحة بشارع الهرم بطول 14 كم حيث يقوم حاليا بأعمال الحفر وتنفيذ الحوائط الخرسانية فى المحطات من حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر حتى محطة المريوطية بشارع الهرم.

وتقوم شركات المقاولات بتنفيذ الحوائط الخرسانية بكل محطة وإنشاءاتها التى تسمح بمرور الحفار العملاق الذى يحفر المسار النفقى قبل مرور الحفار العملاق منها، حيث تقوم حاليا بتنفيذ هذه الأعمال فى محطات هى حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف المصرى الكبير والرماية والأهرام وبدء اليوم التجهيز للبدء فى محطة المريوطية.

وتقوم الشركات تقوم بهذه الأعمال لحين وصول الحفارات العملاقة المتعاقد عليها مع شركة هرنكنشت الألمانية وعددها 4 ماكينات حفر جديدة ذات قطر 6.5 متر لاستخدامها في أعمال حفر المسار النفقى للمرحلة الأولى من الخط الرابع، ومخطط انطلاق الحفر بالمسار النفقى من محطة حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر عقب وصول الحفارات العملاقة بعد انتهاء تجهيز مواقع المحطات لمرور الحفار العملاق منها، متجهة إلى ميدان الجيزة، حيث أن مسار قطارات هذا المشروع سيكون عبارة عن نفقين صغيرين سيتم إنشاءهما أسفل بعضهما ليمر كل اتجاه من القطارات فى نفق من النفقين.

ومشروع المرحلة الأولى بالخط الرابع للمترو يمتد بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة، وتم الاستقرار على تقسيمها إلى قطاعين أحدهما من حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة والآخر من الجيزة إلى الفسطاط، وتم تحديد التحالف المنفذ للمشروع عقب طرح مناقصة للمرة الثانية لاختيار الشركة أو التحالف الذى سيقوم بالأعمال المدنية والحفر وذلك بعد قرار الهيئة بإلغاء المناقصة التى كانت محدودة على الشركات اليابانية واستبعاد العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم، بسبب ارتفاع قيمته عن القيمة التقديرية للمشروع.

والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.