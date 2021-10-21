شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة الجيزة تطلب عمالا برواتب 4500 جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة فى أعمال الكنس والنظافة لمدة 8 ساعات فقط على مدار اليوم بأجر يومى وقدره 150 جنيها، بإجمالى 4500 جنيه شهريا.

وأوضحت هيئة نظافة الجيزة، أنه على من يرغب في التعاقد التقدم الى مقر الهيئة بالعنوان ( بين السرايات الدقي الجيزة) ومعه المستندات اللازمة للتعاقد (صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية) على أن يكون التقديم اعتبارا من تاريخه وعلى مدار الأسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم أن العمل مستمر أيام العطلات.

وكانت الهيئة عدلت عدد ساعات العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات فقط بنفس الأجر اليوم، للتخفيف عن الراغبين فى العمل، فى إطار تكثيف العمل بالشارع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور