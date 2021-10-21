شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تبحث الاستثمار الأمثل لأراضى المحميات الطبيعية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اليوم وفد من وزارة البيئة لمحافظة الفيوم لبحث سبل الاستثمار الأمثل لأراضى المحميات الطبيعية، وذلك بعد حصاد مصر نتائج استضافتها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجى لمدة ثلاث سنوات، بوضع محمية وادى الريان بالفيوم على القائمة الخضراء ومعها محمية رأس محمد، وبعد بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها بين وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية.

وخلال لقاء وفد البيئة مع محافظ الفيوم تم بحث ومناقشة سبل التعاون مع الجهات المعنية لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، كأحد أوجه الاستثمار الأمثل بالمحميات الطبيعية على أرض محافظة الفيوم، وفقاً للقوانين المنظمة وتماشياً مع الشروط البيئية، ودعم العاملين بمجالات الصيد والسياحة والاستثمار.

كما ناقش الوفد البيئى برئاسة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز البيئة التابع للوزارة خلال لقائه محافظ الفيوم، موقف محطات الصرف الصناعي، وطرق إعادة هيكلة آليات التعامل بالمحميات الطبيعية، ووضع رؤية مستقبلية من خلال الدراسة العلمية للاستثمار.