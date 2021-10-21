شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحظر دخول العاملين غير المحصنين ضد فيروس كورونا من 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائيه والري قرار رقم 4 لسنة 2021 بعدم السماح بدخول العاملين لكافة المباني التابعه للوزارة، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر المقبل، إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد أو تقديم pcr كل 3 أيام.

وتضمن القرار أيضاً عدم السماح بدخول المواطنين والمتعاملين مع الوزارة، إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول على اللقاح أو تقديم مسحة pcr لم يمضي عليها 3 أيام.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت قرارات، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

والقرار الذى تضمن بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وعودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.