شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عقد دورات للأزواج والمقبلين على الزواج فى حقوق الزوجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، عقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر ، وبيان أهمية الاستقرار الأسري ، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الدورات تأتى في إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي، لافتة إلى أنه على الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الدورات تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :

https://forms.gle/ZWc3MPbMD3pN1d319

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق صباح اليوم فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية لهذا العام الدراسي 2021 / 2022م لحملة المؤهلات الجامعية، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رسالتها لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتحصين الراغبين في الثقافة الإسلامية الصحيحة من اختطاف أي جماعات ذات توجهات متطرفة لهم، لافتة إلى أن اختبارات القبول ستكون على النحو التالي:

1. حفظ الجزء الثلاثين من القرآن الكريم "جز عم" كاملا مع فهم معاني الآيات.

2. اختيار ثلاثة كتب من سلسلة "رؤية" للمناقشة فيها عند المقابلة.