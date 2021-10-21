شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مسابقة للأطفال لابتكار شخصية كاريكاتيرية عن محطات الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، انطلاق مسابقة للأطفال لابتكار شخصية كاريكاتيرية تعبر عن محطات الطاقة النووية، تحت رعاية الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للأطفال من سن 8 إلى 15 عاما.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن الطاقة أصبحت عنصرا جوهريا في كل جوانب الحياة حيث أن الطاقة النووية من أكثر الوسائل الصديقة للبيئة المستخدمة لتوليد الطاقة لأن المحطات النووية لا تحرق الوقود الأحفوري، وبالتالي لا تنتج انبعاثات ضارة بالبيئة. وتتميز الطاقة النووية بقدرتها على انتاج كمية ضخمة من الطاقة الكهربائية فالطاقة المتولدة من قطعة يورانيوم بحجم أنملة الإصبع تعادل الطاقة الناتجة عن 480 لتر من النفط أو طن واحد من الفحم.

وتولد محطات الطاقة النووية الكهرباء بطريقة مماثلة للمحطات التقليدية، إلا أن الاختلاف يكمن في نوع الوقود المستخدم. ويتم توليد الكهرباء في المحطة النووية عن طريق إنتاج الحرارة التي تحول الماء إلى بخار، ثم يعمل البخار على تدوير المحركات أو التوربينات الموصولة بالمولدات الإنتاج الكهرباء التي يتم نقلها عن طريق الشبكة الكهربية إلى أي مكان.