شكرا لقرائتكم خبر عن من 6:30 صباحا حتى 5 مساءً.. مدارس تقسم اليوم الدراسى لأكثر من 3 فترات دراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بعض المدارس، توزيع حضور الطلاب يوميا على أكثر من 3 فترات دراسية، على أن يبدأ اليوم الدراسى فيها من الـ 6 والنصف صباحا حتى 5 مساءً، حيث أوضحت مصادر مسئولة، أن هذه المدارس وصلت فيها الكثافة إلى 12 ألف طالب وطالبة بواقع 6 آلاف طالب، موضحة أنه تم توزيع الطلاب بواقع 3 آلاف تلميذ فى الفترة الواحدة، لافتة إلى أن هذه الحلول لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بخفض الكثافة العددية حيث إن المدرسة بها 48 فصلا مطلوب استيعاب الـ 12 ألف طالب وطالبة ومن ثم تم توزيع طلابها وفق المتاح من أماكن، مؤكدة أن جميع الطلاب يحضرون يوميا ويحصلون على دروسهم بشكل كامل بواقع 25 دقيقة فى الحصة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجوا تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يحوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات "المصروفات"، ويقوم مسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الاعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الاعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.