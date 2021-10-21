شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء خريفية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، حيث طمأنت المواطنين بأن البلاد وتشهد أجواء خريفية وطقس معتدل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن كافة الأنحاء تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية واستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال هذه الفترة، القاهرة 28:27 درجة، والسواحل الشمالية من 26: 27درجة، وشمال الصعيد من 29:28 درجة، وجنوب الصعيد 35:34 درجة.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، البحر المتوسط معتدل من(2:1.5)يسمح بكافة الأنشطة البحرية، والبحر الأحمر وخليج السويس مضطرب من (3:2.5).