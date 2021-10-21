شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث التعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع دينا صالح، المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد والسيد محمد الغزالي، مدير مكتب الإيفاد بالقاهرة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لبحث الترتيبات النهائية لزيارة وفد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنميه الزراعية الايفاد.

أشاد القصير بالدور التنموي الذي يلعبه الإيفاد خاصة في المناطق النائية وأراضي الاستصلاح الجديدة داخل مصر خلال الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقوم وفد المجلس التنفيذي للصندوق بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات الممولة من الصندوق والتي يبلغ عددها الآن ثلاثة مشروعات في عدد من محافظات منها سبع محافظات بالصعيد والوجه البحرى، أهمها كفر الشيخ والبحيرة وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وأسوان والاسكندريه ومناطق الاستصلاح الجديدة والنوباربة وغيرها، كما سيطلع الوفد على قصص النجاح بهذه المشروعات وسيشاهد أهم الأنشطة المنفذه بها وذلك على مدار عدة ايام.

وعلى صعيد آخر، وفى ضوء اهتمام الدولة المصرية بمشروعات تحديث الري الحقلي بحث القصير مع صالح إمكانية تمويل مشروعات تحديث الري خاصة فيما يتعلق بإنشاء مشتل من القصب لتوفير 40 مليون شتلة لاسخدامها في زراعة القصب بطريقة الشتل لما لها من تأثير كبير في توفير مياه الرى المستخدمة بالطرق التقليدية، فضلا عن زيادة معدلات إنتاجية الفدان من القصب.