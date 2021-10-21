شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: احتفال المصريين بالمولد النبوى دليل الإيمان المتجذِّر بقلوبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المركز الإعلامي للأزهر صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإسم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وفي أول تدوينة له، كتب الدكتور محمد الضويني "دائمًا ما تتزيَّن مصر بأنوار ميلاد نبيِّنا محمَّدٍ ﷺ في يوم مولده، والتفاف المصريِّين: رئيسًا وشعبًا حول هذه الذِّكرى يوضِّح الإيمان المتجذِّر في قلوب المصريِّين، ويعكس حبَّهم الصَّادق لنبيِّهم محمَّدٍ ﷺ، ذلكم الإنسان الَّذي تدين له البشريَّة بالفضل بعد الله بما بُعث به من رحمةٍ تعمُّ العالمين"

وأضاف وكيل الأزهر "إنَّ التَّعلُّق برسول اللهﷺ يبثُّ فينا نسائم الطُّمأنينة بأنَّ هذا البلد الطَّيب لا يُضام وهو يحمل كلَّ هذا الحبِّ والإعزاز لسيِّدنا محمَّد بن عبد الله ﷺ، وواجبنا أن نزداد تمسُّكًا بمنهجه، الَّذي يُعدُّ ضمانةً كافيةً لإصلاح حاضرنا ومستقبلنا، فهو منهجٌ ربانيٌّ لم تعرف البشريَّة يومًا ولن تجد خيرًا منه لتجاوز أزماتها".