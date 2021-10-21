شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح باب الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية لهذا العام الدراسي 2021 / 2022م لحملة المؤهلات الجامعية، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رسالتها لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الراغبين في الثقافة الإسلامية الصحيحة من اختطاف أي جماعات ذات توجهات متطرفة لهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه على الراغبين فى الالتحاق تسجيل بياناتهم إلكترونيا، لافتة إلى أن الدراسة ستكون مزيجًا بين الحضور الفعلي والمحاضرات عن بعد، وأنه لا بد من حضور 70% من المحاضرات الفعلية ، كما أنه لا بد من اجتياز اختبار القبول.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى اختبارات القبول ستكون على النحو التالي:

1. حفظ الجزء الثلاثين من القرآن الكريم "جز عم" كاملا مع فهم معاني الآيات.

2. اختيار ثلاثة كتب من سلسلة "رؤية" للمناقشة فيها عند المقابلة.