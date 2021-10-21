شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 4.5 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه ‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها. ‎الجوافة 9 ‎بلح بارحى 34 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها. ‎‏‎رمان 8.5 . ‎‏‎الباميا الخضراء 20 جنيها. ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‎‏