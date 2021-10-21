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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4.5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها.

‎الجوافة 9

‎بلح بارحى 34 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎رمان 8.5 .

‎‏‎الباميا الخضراء 20 جنيها.

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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