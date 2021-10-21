شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء جاكت خفيف أثناء الساعات المتأخرة من الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التى تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح للمواطنين خلال الأيام المقبلة، كما يلى:

1-يفضّل ارتداء جاكت خفيف اثناء الساعات المتأخرة من الليل.

2-القيادة بحذر فى الصباح الباكر أثناء الشبورة المائية.

3-الإكثار من تناول السوائل الدافئة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، حيث طمأنت المواطنين بأن البلاد تشهد أجواء خريفية وطقس معتدل .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن كافة الأنحاء تشهد استقرار فى الأحوال الجوية واستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.