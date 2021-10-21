شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا على ثقتكم.. حساب الخليج 365 على انستجرام يصل إلى 10 ملايين متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، تخطت حساب ”الخليج 365” على تطبيق انستجرام لـ10 ملايين متابع، بسبب التنوع الكبير فى المحتوى المعروض على الحساب من صور وفيديو جراف وإنفو جراف يشرح الكثير من الأحداث، ولذلك أكدت الأرقام ثقة قراء مصر والوطن العربى فى المؤسسة وإصداراتها وما تقدمه من محتوى شامل وجذاب وفق أعلى مستويات الدقة والمصداقية واحترام حق القارئ فى المعرفة.



حساب الخليج 365

الطفرة التى شهدتها حسابات ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى أعداد متابعيها يوما بعد يوم، تؤكد ثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى مصريا وعربيا، وإدراك المتابعين لحجم الجهد والكفاءة فى إعداد محتوى يلبى تطلعاتهم فى المعرفة والمواكبة الإخبارية والتثقيف وإشاعة قيم التنوير، وبدورها تعاهد المؤسسة قراءها ومتابعيها على مواصلة مسيرتها الناجحة، واضعة حقهم فى المعرفة والوصول إلى الأخبار والمعلومات والمواد التحليلية فى المقام الأول دائما.

ويأتى هذا النجاح الجديد ليُكمل مسيرة شاملة من التوسع والإنجاز المهنى والإعلامى، يحققه الخليج 365 عبر تطوير آليات عمل غرفة الأخبار وإنتاج المحتوى، وإطلاق تليفزيون الخليج 365 وعدد من المنصات، وهو ما يُلاقى قبولا وثقة دائمين من قراء ”الخليج 365” ومتابعيه على مدى سنوات طويلة من التفوق والنجاح، انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية المعتمدة على الدقة والسرعة فى الوقت ذاته.

وبهذه الخطوة، ومع تزايد عدد قراء ومتابعى موقع وصفحات ”الخليج 365” على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، فإن الصحيفة والموقع يؤكدان من جديد صدارتهما وتفوقهما على كافة المواقع المصرية والعربية سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضًا التفوق الكاسح من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تقدم الخدمات الإخبارية الشاملة، والمواد التحليلية والمعرفية والترفيهية، واضعة مصلحة القارئ وثقته واحترامه فى المقام الأول.

https://www.instagram.com/youm7/?utm_medium=copy_link