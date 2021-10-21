نادين عبدالغفار: "الأبد هو الآن" حوار بين الفنان المعاصر وأقدم حضارة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلق صباح اليوم الخميس المعرض العالمي "الأبد هو الآن"، الذي يقام بمنطقة أهرامات الجيزة والهضبة المحيطة خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 7 نوفمبر.

وقالت نادين عبدالغفار، صاحبة مؤسسة أرت دي ايجيبت: "يسعدنا اليوم أن نفتتح معرض "الأبد هو الآن"، وهو أول وأضخم معرض دولي للفن المعاصر منذ 4500 سنة، خلال الفترة من 21 أكتوبر المقبل إلى 7 نوفمبر القادم".

وأضافت: هذا المعرض يعد حوار بين الفنان المعاصر، والحضارة القديمة لأنه يضم أعمال من الفن المعاصر مستوحاة ومتشابكة مع الحضارة المصرية القديمة، وهو ما يكسبه مزيد من الزخم.

وقال أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار: أرحب بوجود هذا المعرض في قلب الأهرامات، وقد استمتعت بالمعارض السابقة وكانت في المتحف المصري، والمعرض هنا في أهم موقع أثري في العالم ليس له نظير في العالم.

وتنظم المعرض الدولي (الأبد هو الآن)، مؤسسة (أرت دي ايجيبت)، التي قالت إن هذا المعرض الدولي سيقام في محيط أهرامات الجيزة آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، التي صمدت على مر الزمان رغم كل التحديات التى مرت بها البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن.

وذكر بيان مؤسسة "أرت دي ايجيبت" أن المعرض - الذى يضم مجموعات من أجمل القطع التركيبات النحتية لعشرة من أبرز الفنانين العالميين - يدمج التراث القديم مع الفن المعاصر في محيط أقدم وآخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والتي نراها اليوم باقية كموقع تراثي عالمي لليونسكو.

ويشارك فى المعرض عشرة من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر؛ والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي الأمير سلطان بن فهد.​