صور.. مصر تنشئ محطة طاقة شمسية بدولة أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أنشأت الهيئة العربية للتصنيع محطة طاقة شمسية بمقاطعة تورورو بدولة أوغندا وذلك في إطار حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل.

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول حوض النيل وجميع دول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها دولة أوغندا وجميع بلدان القارة السمراء، لافتا إلى أن العربية للتصنيع تدعم مشروعات الطاقة المتجددة من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل.

وأوضح التراس أن المحطة التي تم إنشائها تعمل بنظام الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 4 ميجاوات، مشيرا إلى حرص الهيئة على تبادل الخبرات وتدريب العمالة الفنية بدولة أوغندا على أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة.

وأضاف أن ألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها بالمحطة من إنتاج الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للعربية للتصنيع "ARECO 320"، والتي تتميز بالكفاءة ومراعاة مواصفات الجودة العالمية.

ولفت إلى أن التنفيذ تم تحت إشراف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن الهيئة تتوجه بقوة لتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة بالعديد من بلدان القارة الأفريقية خاصة في ظل التوجه لتحقيق أقصى استغلال ممكن من الطاقة الشمسية كمصدر نظيف لتوليد الكهرباء.

وفي سياق متصل، أكد التراس على أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي والأفريقي في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والدخول في المنافسة العالمية مستقبلا.

وأشار إلى تعزيز القدرات التصنيعية وخطوط الإنتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة للحصول على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح بالمنافسة في السوق العالمي.​