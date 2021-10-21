للمرة الثانية خلال عام.. مصر للطيران تنتهي بنجاح من تقييم المخاطر بجميع أنشطتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

انتهت شركة مصر للطيران، من تقييم مخاطر السلامة وذلك بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة، وتمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات التي تقوم بها مصر للطيران والشركات التابعة لها، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الحالي، وتعد هذه الزيارة الثانية لفريق التقييم خلال هذا العام.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران، إن جميع الشركات التابعة تمضي بخطي ثابتة نحو التطوير، وتحرص على اتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية في كل مجالات العمل رغم تحدي أزمة فيروس كورونا، مضيفًا أن اجتياز الشركة لهذا التقييم يعد ثقة كبيرة في الشركة الوطنية والعاملين بها، ويتم إجراء هذا التقييم نيابة عن المشاركين في برنامج تأمين مصر للطيران.

من جانبه قدم الطيار محمد جلال، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، الشكر لفريق العمل الذي شارك في تقييم المخاطر، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل إثبات التزامها المستمر بالامتثال والتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

من جانبه أعرب جورج سنيدير رئيس شركة GHS، عن اعتزازه بفريق العمل المشارك في المراجعة لتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عال من الشفافية وجودة الأداء.

وأضاف أنه من منظور الأمن والسلامة وجد قطاع الطيران تحديات كبيرة خاصة في ظل أزمة وباء كورونا، متابعا: ونحن هنا GHS موجودين لتفعيل وتقدير المجهود الصادق، الذي تقوم به مصر للطيران ولكي نمرر ثقتنا بكم وبإدائكم لدى شركات التأمين.

يذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران، ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران، وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي، ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة، وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة، وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.