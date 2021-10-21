قائمة بأسماء المخرجين.. التليفزيون يختتم استعداداته لنقل مباريات الفرق المصرية في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استعد التليفزيون المصري لنقل مباريات الفرق المصرية الأربع المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، وذلك في إياب دور الـ 32 للبطولتين.

ووجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بضرورة اتباع المعايير المهنية في البث والإخراج، ومراعاة الموضوعية والحيادية، للخروج بالمباريات بأفضل صورة ممكنة، خاصةً وأن الهيئة وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لنقل المباريات بأفضل جودة، مما ينعكس بالإيجاب على صورة مصر أمام القارة الأفريقية.

من جانبها، شددت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وضوابط تغطية المباريات، وأصدرت توجيهاتها لإدارة البرامج الرياضية بالالتزام بمعايير البث والإخراج ونقل المباريات بكل حيادية.

وحددت إدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم، المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، أسماء المخرجين وفرق العمل، حيث من المقرر أن يتولى إخراج مباراة الزمالك وتوسكر الكيني هشام عبدالودود، كما يتولى مباراة الأهلي والحرس الوطني محمد نصر الدين، فيما تم تكليف وليد فاروق بإخراج مباراة بيراميدز وعزام التنزاني، ووليد شرف لإخراج مباراة المصري وسلطات الموارد الأوغندي.

وكشفت مصادر لمصراوي، أنه تقرر أن يتم إخراج المباريات الأربعة بوحدات HD وبعدد كاميرات يصل لـ 10 كاميرات لكل مباراة.