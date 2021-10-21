خلال 24 ساعة.. ضبط 5237 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5237 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1529 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و129 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات الدراجات النارية، و10 مخالفة موقف عشوائي، و34 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.