رصاص وشماريخ بسبب "المشاريب".. أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو مشاجرة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام شخصين بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ" ببولاق الدكرور.

إدارة المتابعة بمديرية أمن الجيزة رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً قيام شخصين بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من طبنجة، والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ " تجاه آخرين بإحدى المناطق بدائرة قسم بولاق الدكرور.

أسفرت جهود البحث الرائد محمد طبلية رئيس المباحث عن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهم طرف أول (مالك مقهى – عامل لدى الأول ، مقيمان بدائرة القسم) ، وطرف ثان (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - سائق ، مقيمان بدائرة القسم) وبحيازة المتهم الثالث والذى يظهر فى مقطع الفيديو المشار إليه (طبنجة – 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى- السيارة المستخدمة فى الواقعة المشار إليها) وبحوزة المتهم الرابع (سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى المشار إليه، ثم انصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو.

كما اعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة، وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية "الشماريخ ".