شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من "طلعت مصطفى" لمحاربى سرطان الثدى.. احتفالية خيرية غدا بنادى الجولف لدعم "بهية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مجموعة طلعت مصطفى، رسالة حب ودعم لكل امرأة تحارب سرطان الثدي، بعزمها تنظيم احتفالية خيرية بنادي مدينتي للجولف، غدا الجمعة 22 أكتوبر، على أن يتم تخصيص جزء من رسوم المشاركة بالاحتفالية لدعم أعمال مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وتدعم مجموعة طلعت مصطفى، مؤسسة بهية بهدف تقليل قوائم الانتظار بالمستشفى، ودعم جهود المؤسسة في رفع العبء عن المرأة المريضة ومساندتها نفسيًا، بالإضافة إلى تكثيف جهود المؤسسة في توعية السيدات بمسببات المرض وكيفية اكتشافه مبكرًا حتى تسهم في ارتفاع نسب الشفاء من المرض.

وسبق أن دعمت مجموعة طلعت مصطفى جهود توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، من خلال تبرعها بالملايين لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ومبلغ 120 مليون جنيه بالمشروع الرئاسي قافلة نور حياة لعلاج العيون، وهو مشروع لإجراء عمليات جراحية لعلاج المياه البيضاء والزرقاء، بعدد من قرى ونجوع محافظات الصعيد، لحماية المصابين به من العمى، وبالفعل تم إجراء أكثر من 2 مليون عملية بالتعاون مع وزارة الصحة.

هذا بجانب إنشاء مستشفى خيري في محافظة الإسكندرية- محافظة المؤسس طلعت مصطفى - لتقديم الرعاية الصحية لأبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وجهزت المجموعة، المستشفى على أعلى مستوى مثل وحدة طوارئ لاستقبال كافة الحالات من جميع المحافظات على مدار اليوم، غرفة عمليات لاستيعاب العمليات الجراحية المعقدة، ووحدة للحالات الحرجة ووحدات عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى وحدة غسيل كلوي.