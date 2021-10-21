التنمية المحلية: تقييم أداء العاملين بقياس رضا المواطنين عن الخدمات

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة ، ودورة التأهيل للترقى فى الوظائف الإشرافية، فيما تستمر دورة إدارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل عدد 131 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتى على رأس أولويات الوزارة ، لافتا إلى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوى رضا المواطنين المتعاملين معهم فى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح شعراوى أن تنويع الدورات التدريبية التى تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة تساعد فى الإسراع بالتنمية و تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية فى الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية للمحليات والتى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة ، وهى أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis ، واعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط العمرانى إضافة إلى دورة تنمية مهارات القيادة فى مجال التنمية الإقتصادية فى المحليات للإسراع بالتنمية لروساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس مجالس المدن والأحياء واستفاد من الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.