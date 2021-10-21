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وزير الخارجية يصل العاصمة طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمُشاركة فى أعمال مؤتمر دعم استقرار ⁧‫ليبيا‬⁩، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر تويتر.

 

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كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد استقبل صباح اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الذى يترأس وفد بلاده للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بمبادرة استقرار ليبيا. 

 

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ورحب المنفي، بالوزير التونسي، محيياً الجهود الجمهورية التونسية في المساهمة بحلحلة الأزمة الليبية، من خلال مواقفها الرسمية الإيجابية، في كل المحافل الدولية، ومساندتها الدائمة للشعب الليبي لتجاوز هذه المرحلة.

 

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء، تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمنياته الطيبة للشعب الليبي، وعبر عن سعادته بزيارة ليبيا والمشاركة في المؤتمر من أجل دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

 

كان "الجرندي"، قد وصل أمس الأربعاء إلى طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه طرابلس اليوم الخميس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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