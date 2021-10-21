شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء": مصر ضمن الـ20 سوقا الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الرصد الذى يقوم به مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، لأبرز المؤشرات العالمية التى تتناول وضع مصر فى المجالات والقطاعات المختلفة، وترتيب مصر فيها.

وفى هذا الصدد، قام المركز بمتابعة ورصد التقرير الذى أصدرته مؤسسة "إرنست أند يونج" الدولية، فى أكتوبر الجاري، حول نتائج مؤشرها للدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث أظهرت نتائج المؤشر تقدم ترتيب مصر به بنحو مركز واحد خلال 5 أشهر فقط، لتأتى فى المركز الـ19 من إجمالى 40 دولة فى أكتوبر 2021 مسجلة 57.8 نقطة، مقارنة بالمركز الـ20 من إجمالى 40 دولة فى مايو 2021 ، كما احتلت مصر المركز الثانى على مستوى الدول العربية بعد المغرب فى إصدار أكتوبر 2021.

وقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول بالمؤشر مسجلة 72.8 نقطة، تليها كل من الصين، والهند، وفرنسا، والمملكة المتحدة، بينما جاءت كينيا، وإندونيسيا فى المراكز الأخيرة على التوالي.

الجدير بالذكر، أن مؤشر "إرنست أند يونج" للطاقة المتجددة يصدر مرتين سنويًا منذ عام 2003، وهو يصنف أفضل 40 سوقًا فى العالم من حيث جاذبية استثماراتها فى مجال الطاقة المتجددة وفرص انتشارها، ويقيس الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة من حيث المشروعات التى تطلقها الدول فى مجال تطوير الطاقات المتجددة وكيفية انتاج هذه الطاقة، ومدى انتاجية هذه المشروعات ومساهمتها فى تلبية حاجة الدول فى مجال الطاقة، بالإضافة لمؤشرات طاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية والكهرومائية، فضلاً عن تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والاتجاهات الحديثة والتحديات التى تواجه مستقبل هذا القطاع.