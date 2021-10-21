قائد القوات البحرية: نمتلك قوة متطورة لردع من تسول له نفسه تهديد مصالحنا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أن مصر تمتلك قوة بحرية متطورة تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية، و تعطى لأمتنا المصرية صوتاً مسموعاً، وعلماً خفاقاً يجوب العالم يحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام، واستقرارا وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون فى حق مصر، وهى قادرة ومستعدة دائماً لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة، بكل كفاءة وحرفية، واقتدار فى ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية شعارها النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمة له بمناسبة عيد القوات البحريه السنوى: نحـن نحتفل بعـيد قواتِنا البحريةِ، وأود أن أهنئ أبنائى رجال القوات البحرية من قادةً وضباط وطلبة الكلية البحرية وضباط صف وجنود والعاملين المدنيين بعيدهم متمنياً لهم التوفيق والسداد لرفعة قواتِنا البحريةِ المجيدة، كما أوصيهم بالحفاظ على الاستعداد القتالى، ومواصلة العمل الجاد الطموح بلا كلل، والمثابرة على تنفيذ كافة المهام لتحقيق أفضل النتائج مع الجاهزية، والاستعداد الدائم لمجابهة كافة التهديدات والتحديات لوطننا المفدى مصر، متوجها بالشكر العميق للقيادة السياسية الحكيمة التى أولت اهتماماً كبيراً خاصاً لبناء قوة بحرية قادرة رادعة فى قلب منطقة تنوء بعواصف إقتلعت شعوباً من جذورها فى ظل ظروف إقتصادية دقيقة وبرنامج إصلاح إقتصادى حازم .

وتقدم قائد القوات البحرية، بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل واللا محدود والمتابعة لكافة أنشطة القوات البحرية وعلى إجراءاتها فى إنجاح جميع خطط القوات البحرية تسليحاً وتدريباً وتنظيماً.