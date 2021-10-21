شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع الهرم بسبب إنشاء محطة مترو المريوطية.. شاهد الطرق البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت اليوم الخميس الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية لإنشاء محطة مترو المريوطية ضمن محطات الخط الرابع المار بشارع الهرم، وفي النقاط التالية نلخص مجموعة الأعمال :

بدأت تلك الأعمال اليوم الخميس وتستمر لحين إنشاء المحطة

-غلق الهرم لإنشاء محطة مترو المريوطية

-الغلق في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط

- الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الإنفاق، مع إجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات.

- تحويلات مرورية للتسهيل علي المواطنين، في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع

- تم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الاهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من (370 م) وبعرض مايقرب من (18م) .

- إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط

-مجموعة التحويلات المرورية شملت مرحلتين لتخفيف حدة الزحام

-التحويلة الأولى : حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا " إجباري " إتجاه طريق المنصورية المؤدي الى مناطق أبو الهول .

-ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى .

- السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير إتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنه بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث، والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله ، وصولاً حتى شارع الأهرام.

-التحويلة الثانية شملت حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني، وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية، حتى تقاطعه مع طريق المريوطية، والتى تبلغ طولها ما يقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية " بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (إجبارى) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله .

- الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.