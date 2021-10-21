شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نصيحة لطلاب أولى ثانوى عام لفهم نظام التقييم الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحق قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، خلال العام الدراسى الجديد، 2021،2022، ويعتبر نظام التقييم الجديد الذى طبقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المرحلة الثانوية، غريب على طلبة الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى خطوات بسيطة للطلاب لتعريفهم بالتقييم الجديد وفلسفته.

ـ يقوم التقييم الجديد فى الثانوى العام على فكرة تغيير أسئلة الامتحانات تكون جميعها اختيارات من متعددة.

ـ تقيس الأسئلة مدى فهم الطالب للمعلومات وتحليها والتعامل معها.

ـ تطلب الأسئلة الجديد أن يبتعد طالب الصف الأول الثانوى عن طريقة المذاكرة التى اتبعها فى مرحلة التعليم الأساسى ليسلك طريقة جديدة تعتمد على الفهم وتحليل المعلومة.

ـ يجب أن يستعين الطالب فى تحصيل المعلومات بأكثر من مصدر للتعلم أبرزها بنك المعرفة ومنصة التعلم والقنوات التعليمية وتحقيق قدر من الاستفادة داخل المدرسة.

ـ يجب أن يبتعد الطالب بقدر الإمكان عن الدروس الخصوصية.

ـ تدريب الطالب لنفسه أثناء المذاكرة ليتأكد من أنه حقق أهداف ونواتج التعلم من كل درس وموضوع داخل المنهج الدراسى للمادة التى يراجعها.

ـ فلسفة التقييم ونتيجة الثانوي العام تظهر للطالب أين يقف من باقي زملائه على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة والجمهورية بحيث يكون هناك موقف تنافسى بين الطلاب.

ـ يجب على الطالب أن يدرك بأن فلسفة التقييم فى نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام يستطيع من خلالها قراءة مستواه ودرجاته ليس بالشكل التقليدى الذى كان يحدث فى الإعدادية ولكن بوصوله إلى تعلم حقيقى حقق نواتج وأهداف التعلم من كل درس.

ـ الفكرة من التقييم فى العموم هى إعداد للطالب وقياس قدراتها بدقة للسنة النهائية وهى الثالث الثانوى حتى يكون لدى الطالب قدرة تنافسية فى دخول الجامعة.

ـ يجب على الطالب أن يبتعد عن الغش أثناء الامتحانات حتى يستطيع تقييم نفسه بشكل صحيح ومستواه فى كل مادة وما يحتاج فيها إلى جهد أكبر لتحسين مستواه.

ـ تأكد أن التابلت ليس هدفا فى حد ذاته بل وسيلة هدفها تمكين الطالب من الوصول إلى أكبر عدد من مصادر المعرفة سواء على بنك المعرفة.

ـ يجب أن ينمى الطالب لديه ملكة البحث عن المعلومة وينتقل من مرحلة متلقى للمعلومة إلى مشارك فى عملية التعلم داخل الفصل، ويحرص على الاستفادة من الفيديوهات التفاعلية والكتب الخارجية ومصادر معرفة متعددة.

ـ منظومة التقييم والتعليم الجديدة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ ومنظومة الامتحانات الروتينية.

ـ هدف التعلم الجديد فى الثانوى العام تنمية مهارة التعلم والمعرفة المستمرة لدى الطالب للمساهمة فى بناء شخصيته ليصبح فرد نافع لأسرته أولا ثم وطنه.