شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استرداد قيمة التذكرة فى حالة تأخر القطار × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 6 معلومات الخطوات التى على راكب قطارات السكة الحديد، اتباعها في حالة تأخر قطاره لاسترداد حقه خلال التقرير التالى:

1ـ فى حالة تأخير القطارات يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة.

2ـ يشترط لاسترداد قيمتها أن يكون تأخير القطارات كليا على مستوى الهيئة وليس قطارا واحدا.

3ـ يتوجه الراكب لشباك الحجز بالمحطة لاسترداد قيمة التذكرة بشكل فورى.

4ـ يسترد الراكب في هذه الحالة قيمة التذكرة كاملة بدون خصم أي شيء منها.

5ـ الاسترداد يكون في حالة تأخر قيام القطار أو تأخر وصولها.

6ـ الاسترداد يكون بموجب تسليم التذكرة.