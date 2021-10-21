الولايات المتحدة تعرب عن استيائها حيال تصعيد العنف فى إقليم تيجراى

القاهرة - سامية سيد - أعربت الولايات المتحدة عن استيائها حيال تصعيد العنف فى تيجراى بعد الضربة الجوية التى شنها الجيش الإثيوبى ضد عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "لقد أطلعنا على تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع هجمات في ميكيلي وفي محيطها. الولايات المتحدة تدين التصعيد المستمر للعنف وتعريض المدنيين للخطر".

وأضاف برايس: "على حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي أن تضعا حدّا للأعمال العدائية وأن تنخرطا الآن في محادثات".

يذكر أن إثيوبيا اعترفت الأربعاء باستهداف إقليم تيجراي بغارات جوية، وذلك بعد يوم من الهجوم الدامي الذي أوقع العديد من الضحايا.

وذكر فريق تقصي الحقائق التابع للحكومة الإثيوبية على حسابه في "تويتر" أن الغارات الجديدة استهدفت منشآت استخدمتها "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" لإنتاج الأسلحة وإصلاح المعدات العسكرية، مضيفا أن "العمليات المركزة استهدفت مخابئ للأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة في مواقع محددة".