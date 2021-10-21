شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يشارك فى فعاليات افتتاح معرض "ADEX 2021" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى في فعاليات افتتاح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021" المقام في كوريا الجنوبية، والذي تـم بحضور Moon Jae-in رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وفي إطار عمق العلاقات بين الجانبين قــام Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية باستقبال الوزير "مرسي" بحرس شرف بالزي التقليدي الكوري.

وعقب الافتتاح قام الوزير "مرسي" بزيارة جناح كل من شركة "هانوا Hanwha" و"هيونداي ويا Hyundai Wia" الكوريتين، حيث قام بالاطلاع على المنتجات والمعدات المعروضة بالجناحين واستمع لشرح ممثلي الشركتين حول مواصفات هذه المنتجات.

كما استعرض الوزير "مرسي" أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي من أسلحة وذخائر ومعدات والتى تقوم بتصنيعها شركاتها التابعة بأعلى دقة وكفاءة، كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع Suh Wook وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث أوضح أن مشاركته في معرض "ADEX 2021" تعد فرصة هامة للاطلاع على أحدث، ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية، مضيفاً أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين وزارة الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد الوزير مرسي، على أن الافتتاح عكس تنظيماً فريداً ومتميزاً للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفاً أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به كوريا الجنوبية في مجال التصنيع العسكري.

من جانبه، أشاد Suh Wook وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالتطور الكبير في العلاقات بين بلاده، ومصر منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في عام 2016 وما نتج عنها من تقوية العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا على اهتمام الجانب الكوري بتعميق تلك العلاقات في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر، مضيفاً أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسًا قويًا لإقامة شراكات تعاونية تنموية مثمرة.

كما أكد "Wook" على تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021" خاصةً بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام 2018 باعتباره حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية.