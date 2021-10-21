شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الخطط والخرائط البحثية للجامعات توصيات مؤتمر كلية التربية بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية التربية القاهرة بنين جامعة الأزهر، والذى عقد ، تحت عنوان : "الجامعة المنتجة في العصر الرقمي: تجارب ورؤي إبداعية"،وانتهى المؤتمر لعدة توصيات منها :

تطوير التشريعات التي تنظم العمل الجامعي بما يسمح لمؤسسات التعليم العالي تسويق منتجها التعليمي والبحثي والخدمي؛ بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، والإسهام بدور فاعل في توجيه المؤسسات الإنتاجية من خلال توفير رأس المال البشري المؤهل عال الكفاءة الذي يعين على تطوير آلياتها ويضمن استدامتها، بما يحقق نماءً اقتصاديًا واجتماعيًا شاملاً.

العمل على بناء خطة استراتيجية طويلة المدى ومبادرات إبداعية تشارك فيها جميع الجامعات المصرية تستهدف وضع خارطة طريق للتحول نحو الجامعة المنتجة من خلال شبكة ربط تحت مظلة المجلس الأعلى للأزهر والمجلس الأعلى للجامعات وفي ضوء معطيات العصر الرقمي.

استثمار مكانة ومقدرات جامعة الأزهر وعالمية رسالتها في عقد شراكات فاعلة والتأسيس لتوأمات بين الجامعة ومؤسسات القطاعات الخدمية والإنتاجية بالمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، بما يحقق غايات وأهداف استراتيجية مشتركة لكل منها، مع إعطاء الخصوصية اللازمة لكل قطاع من قطاعات جامعة الأزهر (قطاع الكليات الأصيلة – قطاع الكليات الصحية – قطاع الكليات الهندسية – قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية و.... ).

تصميم برامج جديدة متطورة تساير فكر ونظم الجامعة المنتجة وإنشاء كراسي بحثية متخصصة، مع رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس من خلال برامج التنمية المهنية المستدامة بما يمكنهم من القيام بأدوارهم المستحدثة في ظل واقع الجامعة المنتجة والتحول الرقمي المتسارع.

تطوير الخطط والخرائط البحثية للجامعات، في ضوء رؤية الجامعة المنتجة من خلال إنشاء حاضنات تقنية بالجامعات المصرية ومحطات العلوم وشركات مساهمة، لتحويل الفكر البحثي لممارسات إنتاجية واقعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، مع تعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية.