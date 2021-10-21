شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تسكين الأسر المتضررة من الزلزال بإحدى عمارات الحى السادس بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تسكين الأسر المتضررة من انهيار جزئى فى العمارة رقم 10 بالحى السادس بالمجاورة العاشرة بسكن بديل بمنطقة أبو الوفا بالمدينة، والتى تأثرت وحداتهم السكنية بالزلزال الذى حدث قبل يومين.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه تم إعطاء الأولوية لسلامة وراحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك استكمالاً لما يقوم به جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس الأمناء، حيال بعض العمارات القديمة، والتى تم انشاؤها عام 1986 للمواطنين محدودى الدخل بالحى السادس، مضيفاً أنه تم رصد مبالغ مالية لتدعيم ورفع كفاءة العمارات على ضوء تقارير هندسية متخصصة من المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، وطبقا لما تلاحظ من جهاز المدينة يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021، من سقوط بعض من إجزاء الغطاء الخرسانى لسلم العمارة المذكورة والقاطن بها نحو 40 أسرة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتقال على الفور لمقر العمارة واستدعاء اللجان المختصة من المركز القومى لبحوث البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، والتى قامت على الفور بمعاينة العمارة المتضررة، وأقر تقرير الفحص سرعة إخلاء العمارة حفاظاً على ارواح السكان.

وقال المهندس عادل النجار، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة نقل المواطنين لوحدات سكنية نموذج الإسكان القومى، وتوفير لهم كافة وسائل الانتقال وتأمين المعيشة لهم من مرافق وخدمات فى أماكنهم الجديدة، لافتاً إلى أن المواطنين تسلموا الوحدات السكنية الخاصة بهم، وتم تحرير محاضر استلام.

ونوه رئيس الجهاز، أن مجلس أمناء المدينة، تحمل كافة مصاريف التعاملات المالية لعدادات المرافق (مياه - كهرباء - غاز )، تخفيفا على المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطنين على أجندة الأولويات.