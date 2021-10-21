شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأزهر يطلقان قافلة دعوية بالسويس غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة صباحًا لمحافظة السويس، وتضم 10 علماء: "5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: "النبي (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا".
وتضم القافلة كلا من:
1. د. سعيد صلاح الدين عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني (الغريب) - السويس
2. د. أسامة فخري الجندي مدير عام شئون المساجد مسجد بدر ببور توفيق
3. الشيخ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد وعظ القاهرة (الرحمة)- السويس
4. د. رمضان عفيفي عفيفي بحيري مدير عام المراكز الثقافية (الأربعين)- الأربعين
5. الشيخ محمد حازم علي بهجت وعظ القاهرة (سيد الشهداء)- فيصل
6. د. السيد عاطف خليل الديوان العام (علي بن أبي طالب)- فيصل
7. الشيخ فرج رجب عبد السلام وعظ الجيزة (إبراهيم نافع)- عتاقة
8. د. محمد عبد ربه عبد السلام الديوان العام (الاستقامة) – فيصل
9. الشيخ مصطفى عادل منصور عبده وعظ القليوبية (الحسين)- فيصل
10. الشيخ أحمد مشحوت محمد حسان الديوان العام (المدينة المنورة)- فيصل