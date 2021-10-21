شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأزهر يطلقان قافلة دعوية بالسويس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة صباحًا لمحافظة السويس، وتضم 10 علماء: "5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: "النبي (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا".

وقالت الوزارة، إن القافلة تأتى في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وتضم القافلة كلا من:

1. د. سعيد صلاح الدين عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني (الغريب) - السويس

2. د. أسامة فخري الجندي مدير عام شئون المساجد مسجد بدر ببور توفيق

3. الشيخ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد وعظ القاهرة (الرحمة)- السويس

4. د. رمضان عفيفي عفيفي بحيري مدير عام المراكز الثقافية (الأربعين)- الأربعين

5. الشيخ محمد حازم علي بهجت وعظ القاهرة (سيد الشهداء)- فيصل

6. د. السيد عاطف خليل الديوان العام (علي بن أبي طالب)- فيصل

7. الشيخ فرج رجب عبد السلام وعظ الجيزة (إبراهيم نافع)- عتاقة

8. د. محمد عبد ربه عبد السلام الديوان العام (الاستقامة) – فيصل

9. الشيخ مصطفى عادل منصور عبده وعظ القليوبية (الحسين)- فيصل

10. الشيخ أحمد مشحوت محمد حسان الديوان العام (المدينة المنورة)- فيصل