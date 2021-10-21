شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تبحث توفير احتياجات المياه والصرف للمشروعات الجارى تنفيذها بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، لدراسة توفير احتياجات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، للمشروعات السكنية الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، مسئولى قطاع المرافق، بدراسة احتياجات مياه الشرب والصرف الصحى لتلك المشروعات، ووضع خطط متكاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، من أجل توفير تلك الاحتياجات، بما يساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، التى تشهدها محافظة الإسكندرية، فى إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد العزازى، المشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وتشمل إسكان متوسط، واجتماعى، وبديل المناطق غير الآمنة، بجانب المشروعات الخدمية المختلفة، مؤكداً أن محافظة الإسكندرية تشهد طفرة هائلة فى التطوير والتنمية العمرانية، بما يليق بمكانتها كعروس البحر المتوسط.