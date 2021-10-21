شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُعلن إضافة 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، أصدر قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة فى نظام العمل السعودى.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن أول هذه العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم (64) بوصف المخالفة "تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة"، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال .

أما المخالفة رقم (65) هى: "عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين"، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال .

وتضمنت المخالفة (66) من جدول العقوبات "عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة"، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال.

والمخالفة رقم (67 هى: "مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة"، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد جميع العقوبات بتعدد العمال.

وأكد وزير الموارد البشرية السعودي العمل بالعقوبات الجديدة فوراً، واتخاذ ما يلزم لإبلاغ القرار للجهات المعنية وتنفيذه.