شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تصنيع لقاح كورونا محليا توطين لصناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن إنتاج لقاح كورونا المصرى يمثل توطين لصناعة اللقاحاحات فى مصر مؤكدة أن اللقاح المصرى آمن وفعال مثل اللقاح المستورد تماما وتابعت: لقاح كورونا المصرى تجاوز كل عمليات التقييم اللازمة من قبل هيئة الدواء.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الهدف من تطوطين صناعة اللقاحات هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من لقاح كورونا أولا ثم توفيلرة من خلال التصدير لكل دول الجوار، مشيرة إلى أن اللقاح تم اعتمادة فى الجهات المختلفة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.