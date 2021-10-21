بيان مهم من القوى العاملة بشأن إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، تقدم وزير القوى العاملة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأعلن الوزير، أن اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.

وأكد سعفان على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف ، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة ، كلما أمكن ذلك، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.