الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ14.. تعرف على خطوات الاستعلام عن قيمة الدعم النقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- محمد عبدالناصر:

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دعم للمواطنين المتقدمين على شقق مشروع الإسكان الاجتماعي وصل لـ60 ألف جنيه منذ طرح الإعلان الـ14 (سكن لكل المصريين 1).

وتختلف قيمة الدعم باختلاف سعر الوحدة، والسن والمرتب والحالة الاجتماعية للمتقدم للحصول على الوحدة، والآن أصبح متاح لحاجزي الإعلان الـ14 معرفة قيمة الدعم المقدم لهم من الصندوق.

وجاءت خطوات معرفه قيمة الدعم على النحو التالي:

- الدخول إلى موقع وزارة الاسكان الاجتماعي من هنا. https://www.shmff.gov.eg/

- تسجيل الدخول بحساب بالحساب الخاص بالمتقدم.

- اختيار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

- يظهر قيمة دعم شقق الاسكان الاجتماعي.

ووصل ثمن الشقة الـ90 مترا لـ 310 آلف جنيه، حيث تم سداد 15.5 ألف جدية حجز، ثم بدء منذ 1 إبريل الماضي سداد 12 قسطا ربع سنوية، قيمة القسط 2600 جنيه، وبنهاية الـ12 قسطا يكون المتقدم سدد 31 ألفا و200 جنيه بخلاف جدية الحجز.

ووصل عدد الوحدات المطروحة للحجز 100 ألف وحدة بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألفا للشقة الـ75 مترًا، و310 آلاف للوحدة الـ90 مترًا.