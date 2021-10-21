​​بعد زلزالي كريت وتوابعهما.. خبير بمعهد الفلك يكشف حقيقة دخول مصر "حزام الزلازل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل توابع لزلزال أمس، في شرق كريت وعلى مناطق السواحل الشمالية، بقوة أقل من الزلزال الرئيسي، في تمام الساعة 2:45 و4:52 بقوة 4.5 و3.6 درجة.

جاء ذلك عقب وقوع هزة أرضية أمس في تمام الساعة 7:32 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، شرق كريت (على بعد 390 كم شمال مدينة الإسكندرية)، وتكون شهدت مصر خلال شهر أكتوبر 2021، زلزالان جنوب وشرق جزيرة كريت، شمال مدينتي مرسى مطروح والإسكندرية، بقوة تراوحت شدتها بين 6.2 و6.4 درجة.

وقال عيد لمصراوي، إن الحديث عن دخول مصر حزام الزلازل غير صحيح إطلاقًا، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها دخلنا حزام زلازل".

وأشار إلى أن حزام الزلازل تم رسمه للأماكن الأكثر نشاطًا في العالم ومصر ليست منهم ولم ندخل الحزام إطلاقًا، ولكن كل ما يحدث هو نشاط بسيط مقارنة بما يحدث في دول أخرى كثيرة والدول الداخلة تحت نطاق الحزام.

وعن كثرة الشعور بالزلازل، أوضح عيد، أن شعور المواطنين بالزلازل مختلف من منطقة لأخرى، ويرجع الشعور بالهزة الأرضية نتيجة مشروع قومي أو أعمال تجديد وتطوير بجانب التوسع العمراني والصناعي في أماكن النشاط الزلزالي وبالتالي زاد الشعور بالزلازل حتى وإن كانت قوتها صغيرة، لكن النشاط الزلزالي لم يزداد عن المتوقع.

وتابع أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: "ويعتمد على المناطق ويختلف حسب وضع المواطن في أماكن مزدحمة أو أماكن راقية ورقم الطابق الذي يسكن فيه".

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