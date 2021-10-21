شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 13 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم صكوك الأضاحى، في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة، حيث توزع الوزارة اليوم الخميس، 13 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الشرقية- أسيوط-الجيزة- البحر الأحمر"، بواقع 4 أطنان لمحافظتي "الشرقية- أسيوط" و3 أطنان لمحافظة الجيزة و2 طن لمحافظة البحر الأحمر، وذلك للأسبوع الثاني عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الوزارة، أنه بما يتم توزيعه اليوم، يبلغ إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي 1298 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.