شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف المحليات استعداداتها لاستقبال موسم السيول والأمطار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف المحليات استعداداتها لاستقبال موسم السيول والأمطار. وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف المحليات استعداداتها لاستقبال موسم السيول والأمطار، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف المحليات استعداداتها لاستقبال موسم السيول والأمطار.

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