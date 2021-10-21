شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط التاريخ والوقت.. خطوات يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم عداد الكهرباء مسبوق الدفع لأول مرة بعد تركيبه، يجب اتباع بعض الخطوات للتأكد من سلامة العداد وضبطه بشكل سليم لا يؤثر على طبيعة الاستهلاك فى المستقبل.
1- اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.
2- احرص على وضع الكارت فى العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.
3- قبل مغادرة الفنى تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب حتى لا يؤثر على الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد رغم نفاد الرصيد.
4- ينصح دائما بوضع الكارت بالعداد قبل عملية الشحن.
ما الإجرات المتبعة فى حالة ضياع الكارت:
1-عمل محضر فقد كارت.
2- تقديم عقد إيجار سارى عن الفترة التى تقدم بها موثق من صاحب العداد.
3- صورة من بطاقة الرقم القومى.
4- بعد استكمال تلك الإجراءات يجرى دفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة واستخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس الوقت.