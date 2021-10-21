شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط التاريخ والوقت.. خطوات يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم عداد الكهرباء مسبوق الدفع لأول مرة بعد تركيبه، يجب اتباع بعض الخطوات للتأكد من سلامة العداد وضبطه بشكل سليم لا يؤثر على طبيعة الاستهلاك فى المستقبل.

الخليج 365 يوضح فيما يلى أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع: 1- اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

2- احرص على وضع الكارت فى العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.



3- قبل مغادرة الفنى تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب حتى لا يؤثر على الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد رغم نفاد الرصيد.



4- ينصح دائما بوضع الكارت بالعداد قبل عملية الشحن.





ما الإجرات المتبعة فى حالة ضياع الكارت:

1-عمل محضر فقد كارت.



2- تقديم عقد إيجار سارى عن الفترة التى تقدم بها موثق من صاحب العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى.

4- بعد استكمال تلك الإجراءات يجرى دفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة واستخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس الوقت.